Dybala, Roma e Napoli attendono: gli aggiornamenti

La Roma ha illustrato nuovamente la sua proposta all’argentino e il Napoli (che si muove anche per Deulofeu) resta in corsa.

I giorni di riflessione di Paulo Dybala continuano. Dopo i lunghi colloqui col Napoli, in questo weekend è andata in scena l’importante accelerata della Roma. In seguito alle telefonate di Mourinho, Tiago Pinto ha illustrato agli agenti dell’argentino offerta economica e progetto tecnico, e adesso attende una risposta. Non ha intenzione di farlo a lungo.

I giallorossi, anche per impostazione e mentalità della loro proprietà, vorrebbero un responso a stretto giro di posta per virare poi, eventualmente, su altri obiettivi. La Joya è però in cima alla lista dello Special One che, come Luciano Spalletti, si è mosso in prima persona per strappare il suo sì.

Dybala riflette, consapevole che, con l’Inter ancora bloccata, Roma e Napoli sono le uniche opportunità che gli offre il mercato per tornare in pista rapidamente. Gli azzurri, al netto delle smentite, continuano a muoversi a fari spenti per l’argentino, ma nel frattempo si sono cautelati con nuovi contatti per Deulofeu.

L’affare per lo spagnolo è ben avviato con l’Udinese, ma difficilmente si chiuderà prima di comprendere le reali intenzioni di Dybala. De Laurentiis sa che con la Joya riaccenderebbe l’entusiasmo della piazza e farebbe felicissimo Spalletti, che in questa sessione ha perso Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens.