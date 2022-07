Calciomercato Juventus, valigie pronte: il divorzio è imminente

Il mercato della Juventus è in fermento. La società è molto attiva sia sulle entrate e in particolare riguardo importanti uscite.

L’attuale sessione di calciomercato è una delle più importanti degli ultimi anni in casa Juventus. Il club bianconero è reduce da un’annata complicata e la società è al lavoro per regalare una rosa competitiva a Massimiliano Allegri. La Juve ha inoltre attuato un’autentica rivoluzione in diversi reparti di gioco.

Hanno detto addio diverse pedine e allo stesso tempo sono arrivati grandi giocatori, ma il mercato è tutt’altro che fermo ed i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Come riporta Sky Sport il club bianconero ha ormai ceduto il difensore olandese Matthijs De Ligt al Bayern Monaco.

Il giocatore è partito in questi minuti alla volta della Germania, pronto per fare una nuova esperienza. La Juventus incasserà da questa cessione circa 70 milioni di euro più 10 di bonus, cifra che la società è pronta ad investire sul mercato.

Juventus, gli obiettivi per il dopo De Ligt

La dirigenza è già al lavoro per sostituire il centrale olandese, che, insieme a Chiellini, rappresenta una perdita pesante per il reparto difensivo bianconero. Nel mirino della società ci sono Milenkovic, Pau Torres e soprattutto Bremer, giocatore per il quale è in atto un duello di mercato con l’Inter.

L’agente del difensore Raffaele Pimenta ha parlato ai microfoni di SKY Sport ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “De Ligt al Bayern Monaco? Dobbiamo solo ringraziare la Juventus, sono stati davvero straordinari. Siamo molto felici”.