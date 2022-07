Calciomercato Juventus, svolta nella trattativa: rilancio monstre, è fatta

Settimana cruciale per la Juventus, intenzionata a concretizzare due operazioni di mercato: arrivata la svolta decisiva.

Si preannuncia quanto mai cruciale, per la Juventus, questa settimana. La formazione di Massimiliano Allegri, ad esempio, giovedì scenderà in campo per affrontare in amichevole il Deportivo Guadalajara: la gara costituirà quindi l’occasione per testare i nuovi arrivati e capire a che punto è il lavoro del tecnico bianconero. La dirigenza, invece, proverà a concretizzare una serie di operazioni di mercato destinate ad innescare un effetto domino.

La prima riguarda Matthijs De Ligt. L’accordo con il Bayern Monaco, dopo gli ultimi sviluppi, è da considerare totale e restano da limare soltanto alcun dettagli. I bavaresi, nello specifico, hanno alzato la proposta mettendo sul piatto 80 milioni “cash” a cui se ne potrebbero aggiungere altri 5 sotto forma di bonus legati a determinati obiettivi stagionali.

La fumata bianca è all’orizzonte e l’olandese a breve si trasferirà in Germania: per lui è pronto un contratto quinquennale da 12 milioni netti ed un ruolo di primaria importanza nello scacchiere tattico di Julian Nagelsmann. Il summit decisivo, quello che di fatto porterà alle strette di mano, andrà in scena nelle prossime ore. La Juventus, intanto, ha già individuato in Gleison Bremer il sostituto ideale di De Ligt.

Juventus, la cessione di De Ligt porta Bremer

Il brasiliano sarà al centro del meeting odierno tra l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ed il presidente del Torino Urbano Cairo. Il dirigente nerazzurro rilancerà la propria proposta, che prevede 30 milioni più il cartellino di Cesare Casadei (sul quale verrà comunque mantenuto un diritto di recompra). Un’offerta non del tutto gradita dal numero uno granata, attratto dall’idea di temporeggiare così da scatenare un’asta al rialzo.

Uno scenario destinato a favorire la Juventus, intenzionata a reinvestire una parte consistente del budget incassato dalla cessione di De Ligt sul brasiliano. Si parla, stando a quanto riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, di 35 milioni più 5 di bonus per un totale di 40. Il gioco ad incastri sta andando nel verso sperato ma la Juventus, ora, deve accelerare i tempi per battere Marotta.