Calciomercato Milan, è arrivata la notizia più attesa: c’è la firma

Il Milan completa l’operazione che tutti i tifosi aspettavano: Maldini e Massara sono andati sul lago di Garda per ricevere la firma

In attesa di aggiungere volti nuovi con cui difendere lo scudetto conquistato pochi mesi fa, il Milan di Stefano Pioli prosegue il lavoro precampionato con l’entusiasmo di chi si presenterà al prossimo ingarbugliato torneo di Serie A come la squadra da battere. I rossoneri aspettano di battere qualche colpo di mercato, a cominciare da Charles De Ketelaere che ieri non è sceso in campo nella Supercoppa di Belgio e ha salutato i tifosi del Bruges.

C’è un’altra notizia però che tutti i tifosi del Milan attendevano ormai da diverse settimane e sta per arrivare, con grande soddisfazione di Paolo Maldini e Stefano Pioli che hanno creduto nella mossa in tempi non sospetti e sono stati ripagati con una crescita esponenziale da parte del gruppo.

Milan, c’è la firma di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha firmato fino a giugno 2023

Come riferito da ‘gianlucadimarzio.com’, Zlatan Ibrahimovic ha firmato il suo rinnovo di contratto con il Milan. Lo svedese, che ha subito da poco un intervento al ginocchio, ha allungato il suo rapporto con la squadra rossonera per un altro anno.

Maldini e Massara, racconta il portale del giornalista di ‘Sky Sport’, hanno visitato Ibrahimovic nella sua villa sul lago di Garda e hanno fatto firmare il contratto al calciatore svedese.

Ibrahimovic guadagnerà tra un milione e un milione e mezzo di euro. A questa cifra fissa si aggiungeranno poi alcuni bonus legati ad assist e gol firmati dall’attaccante di Malmo.

Il calciatore, decisivo in campo ma anche e soprattutto come uomo spogliatoio in questi due anni e mezzo, tornerà a giocare soltanto nel 2023. Il Milan tuttavia ha deciso di legarlo ancora a sé.