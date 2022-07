Ronaldo, la decisione dell’allenatore è definitiva: ribaltone in arrivo

Ronaldo può cambiare squadra questa estate. Il portoghese dice addio alla Premier League? Arriva la decisione del tecnico.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è più incerto che mai. L’attaccante portoghese, dopo aver lasciato la Juventus, è tornato alla base, al Manchester United, per ritrovare l’emozione di un tempo. L’avventura in Premier League, però, non è stata delle più positive.

CR7 a Manchester non è riuscito a centrare la Champions League e proprio per questo motivo potrebbe decidere di concludere anzitempo la sua avventura in Premier League. In ogni caso, il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023.

Calciomercato, Ronaldo può tornare in Spagna: le ultime

L’addio al Manchester United potrebbe diventare presto realtà. Le strade della Premier League e di CR7 potrebbero dividersi ancora una volta. La destinazione? Un vecchio campionato, decisamente noto all’attaccante di Madeira.

Dopo la fortunata avventura al Real Madrid, Ronaldo può tornare proprio in quella città, ma stavolta la sponda è quella opposta. Madrid porto sicuro per l’attaccante, ma su di lui c’è l’Atletico, non il Real di Carlo Ancelotti. I Colchoneros sognano il grande colpo. Secondo quanto riferito da ‘AS’, il club spagnolo avrebbe già manifestato il proprio interesse per il cartellino della stella portoghese. La trattativa prosegue, così come i contatti, tanto che il tecnico Simeone avrebbe già dato il proprio gradimento all’operazione.