Calciomercato, beffa per il Torino: il big ha già fissato le visite mediche

Il mercato del Torino stenta a decollare e ora Juric perde anche l’attaccante che avrebbe voluto in rosa: fissate le visite mediche con un’altra squadra.

Il Torino non compie ancora grandi operazioni in ottica calciomercato e Ivan Juric attende delle mosse che però non sembrano essere all’orizzonte. Adesso è, a questo proposito, sfumata anche la possibilità di portare in rosa un attaccante che il tecnico avrebbe voluto.

L’attaccante in questione è Joao Pedro. Juric avrebbe voluto portarlo in rosa, sfruttando la possibilità di farlo tornare a giocare in Serie A dopo la retrocessione del Cagliari in Serie B. Eppure c’è stato chi ha saputo maggiormente far leva sulle intenzioni dell’attaccante.

Il Fenerbahce, infatti, è riuscito a convincere il big della validità del proprio progetto. Insieme hanno perciò fissato le visite mediche, a cui seguirà la firma sul suo nuovo contratto. A Joao Pedro, quindi, non resta altro che volare ad Instanbul.

Joao Pedro, quindi, archiviata l’amara retrocessione che la scorsa stagione ha portato il Cagliari in Serie B, si prepara ad una nuova avventura. Juric l’avrebbe accolto a Torino a braccia aperte, ma per l’attaccante le vie del mercato sono state altre. La direzione per firmare il suo nuovo contratto è verso Instanbul.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, tramite il suo profilo ‘Twitter’ ufficiale, per il giocatore sono state fissate le visite mediche con il Fenerbahce già nella giornata di domani. Si legge, infatti: “Il club turco ha definito l’accordo per Joao Pedro. L’attaccante del Cagliari partirà domani da Palermo per Istanbul, dove svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto“.