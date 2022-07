Inter, Inzaghi tira un sospiro di sollievo: buone notizie in arrivo

L’Inter non è riuscita ad ingaggiare Dybala tuttavia Inzaghi, nella mattinata odierna, ha comunque ricevuto una notizia positiva.

Inizio di settimana complesso per l’Inter che, nell’ordine, ha visto sfumare il sogno di acquistare a parametro zero Paulo Dybala (finito alla Roma) e dovuto registrare l’inserimento della Juventus nella corsa che porta a Gleison Bremer. Nella giornata odierna l’amministratore delegato Beppe Marotta incontrerà il Torino per provare a sbloccare la trattativa. Tuttavia, ora, la strada verso il difensore è diventata all’improvviso in salita.

Il motivo è da ricercare nel fatto che i bianconeri, tramite l’imminente cessione di Matthijs De Ligt, avranno a disposizione nuove risorse da destinare all’acquisto del brasiliano: si parla, in particolare, di un’offerta vicina ai 40 milioni superiore rispetto a quella messa sul piatto dai nerazzurri (30 più il cartellino di Cesare Casadei). Uno scenario che preoccupa Marotta il quale, nel corso del meeting di oggi, proverà a convincere il presidente granata Urbano Cairo a chiudere subito l’operazione e non prendere in considerazione la proposta juventina.

Ulteriori sviluppi sono attesi a breve, con Simone Inzaghi che spera di ricevere presto notizie positive dal fronte Bremer. L’allenatore, nel frattempo, ha ricevuto un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Robin Gosens uscito nell’intervallo della partita contro il Monaco a causa di un problema fisico.

Inter, Inzaghi può sorridere: non preoccupa l’infortunio di Gosens

Il tedesco, nelle scorse ore, si è sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno consentito allo staff medico di approfondire l’entità del suo infortunio. Ad emergere, come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, è stato un sovraccarico muscolare ai flessori della coscia sinistra. Niente di grave. Soltanto un fastidio che obbligherà l’ex Atalanta a restare a riposo nei prossimi giorni.

Inzaghi, salvo sorprese, dovrà quindi fare a meno di lui nell’amichevole di sabato 23 luglio che vedrà i nerazzurri affrontare il Lens (ore 18.30). Al suo posto verrà impiegato Matteo Darmian, ma occhio ad un possibile utilizzo di Valentino Lazaro tornato alla base dopo l’esperienza vissuta in prestito al Benfica.