Roma, mani nei capelli per Mourinho: doccia fredda, il giocatore finisce KO

Roma, brutte notizie in arrivo per Josè Mourinho: un suo calciatore è finito KO, ora è arrivato anche l’esito degli esami.

La Roma di Josè Mourinho è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Il club giallorosso ha chiuso l’affare più atteso dell’estate. Anche se manca ancora l’ufficialità, Paulo Dybala è pronto a trasferirsi in giallorosso: battuta la concorrenza dell’Inter di Simone Inzaghi e del Napoli di Luciano Spalletti.

Il club capitolino, intanto prosegue la preparazione estiva in vista dell’avvio del campionato di Serie A 2022/2023: manca poco meno di un mese al fischio di inizio. Per questo motivo serve concentrazione e sono vietati passi falsi.

Roma, infortunio per Darboe: le condizioni

I capitolini, impegnati in Portogallo per la prima parte di preparazione estiva, lo scorso sabato, hanno affrontato nella gara amichevole il Portimonense. La gara si è conclusa sul risultato di 2-0 grazie alle reti di Filippo Tripi al minuto 27 e al gol di Nicolò Zaniolo al minuto 71.

Nel corso del friendly match, però, è arrivata una brutta notizia per Josè Mourinho. Lo Special One, infatti, proprio durante il match, ha dovuto rinunciare a Ebrima Darboe. Il calciatore ha subito un intervento rude che l’ha messo ko. Come riferisce ‘Il Tempo’, rientrato a Roma per accertamenti del caso, ha riportato una lesione al collaterale.