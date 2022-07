Calciomercato Fiorentina, Commisso cala il jolly: visite mediche fissate

L’acquisto in pectore della Fiorentina domani si sottoporrà alle visite mediche che faranno da preludio alla firma sul nuovo contratto

La Fiorentina ha individuato un altro tassello con cui rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano alle porte della stagione del ritorno in Europa. I viola non vogliono sfigurare in Conference League ma per restare competitivi in campionato e in coppa sono consapevoli della necessità di avere vari una rosa con un numero di pedine sufficienti a muoversi su entrambi i fronti.

Il club del presidente Rocco Commisso tuttavia ha ormai chiuso l’operazione per dare al tecnico siciliano anche il nuovo terzino destro. Con l’addio di Alvaro Odriozola, per la Fiorentina si è imposta la necessità di raggiungere l’accordo con un nuovo cursore di fascia. I gigliati lo hanno individuato in Ucraina: Dodo.

Fiorentina, domani visite mediche per Dodo: il terzino brasiliano costerà 18 milioni di euro

Il calciatore brasiliano Dodo lascia l’Ucraina, Paese nel quale è arrivato a gennaio 2018. Continua la diaspora di calciatori visto il momento particolare vissuto. La Fiorentina già da alcuni giorni ha l’accordo con lo Shakhtar Donetsk per l’ingaggio del terzino destro classe 1998, ora – rivela ‘gianlucadimarzio.com’ – il brasiliano è atteso domani in Italia per le visite mediche. Queste saranno il preludio alla firma sul nuovo contratto.

Dodo si trasferirà alla Fiorentina in un affare complessivo di 18 milioni di euro. I viola di Commisso verseranno 14.5 milioni subito allo Shakhtar Donetsk mentre i restanti 3.5 milioni sono legati ad alcuni bonus. Il brasiliano firmerà un contratto di cinque anni a 1.5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Nei quattro anni e mezzo in Ucraina, il terzino ha disputato 97 partite con la maglia dello Shakhtar mettendo a segno 5 gol e 17 assist.