Calciomercato Milan, arriva la gioia: “Domani lo prendono”

Dopo i colpi in sede di calciomercato di Inter, Roma e Juve, domani potrebbe arrivare quello del Milan di Maldini e Massara.

Se Inter, Juventus e Roma sono sicuramente state le protagoniste di questi primi due mesi di mercato, Napoli e Milan sono quelle che hanno avuto qualche difficoltà in più. I partenopei, infatti, hanno preso Kvaratskhelia ed Olivera ma hanno perso calciatori come Insigne, Ospina e Kalidou Koulibaly, mentre i rossoneri hanno dovuto dire addio alla possibilità di prendere Sven Botman dal Lille (andato al ricchissimo Newcastle).

Oltre al difensore olandese, il Milan rischia anche di perdere anche Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, di fatto, è sempre più vicino ad accasarsi con il PSG del suo ex allenatore Galtier. Tuttavia Maldini e Massara sono all’opera per cercare di regalare una squadra a Stefano Pioli che possa sia difendere lo Scudetto.

I due dirigenti rossoneri, infatti, oltre ad Adli (preso l’anno scorso e lasciato per un anno al Bordeaux ) ed Origi (svincolatosi dal Liverpool di Klopp), stanno cercando di prendere giocatore che possa sostituire Kessie (andato al Barcellona di Xavi) sulla trequarti del team guidato da Stefano Pioli. Il primo obiettivo è sicuramente Charles De Ketelaere del Club Brugge e proprio sul giovane calciatore ci sono delle importanti novità.

Calciomercato Milan, domani si può chiudere per De Ketelaere: i dettagli

‘Sky Sport’, infatti, ha dato degli ulteriori aggiornamenti sulla trattativa per portare De Ketelaere in rossonero: “Sono ore decisive per il giocatore. Domani può essere il giorno decisivo, visto che Maldini e Massara hanno programmato un blitz in Belgio per chiudere l’accordo con il Club Brugge”.

Il Milan aveva inizialmente offerto 20 milioni di euro, mentre ora è disposto ad arrivare alla cifra di 32 milioni di euro per cercare di convincere il club belga. Tutto fa pensare che domani possa essere proprio il giorno del nuovo acquisto da parte di Maldini e Massara.