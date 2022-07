“Vuole solo il Milan”: Maldini ha in pugno il colpo, c’è la data per chiudere

Il colpo tanto atteso da parte del Milan e dei suoi tifosi ora può diventare realtà: è spuntata anche la data per chiudere l’operazione.

Il Milan ha un principale obiettivo in ottica mercato. Dopo aver portato in rossonero Adli e Origi, oltre ai riscatti di Florenzi e Messias, adesso nel mirino c’è un giocatore in particolare. Per lui, Maldini e Massara sperano da diverse settimane di poter chiudere. E ora è spuntata anche la data in cui il desiderio potrebbe diventare realtà.

Al Milan interessa particolarmente il profilo di Charles De Ketelaere, trequartista giovanissimo di proprietà del Bruges. Maldini segue infatti da tempo il classe 2001 e ora appare davvero vicina la possibilità di chiudere l’operazione per il suo profilo.

Domenica prossima il Milan inizierà il ritiro previsto in Austria, ma per quella data il club rossonero vorrebbe già chiudere l’operazione. I contatti con il Bruges sono continui e, sistemata la questione del rinnovo di Ibrahimovic, ora si può tentare l’assalto definitivo.

Milan, l’obiettivo De Ketelaere si avvicina sempre di più: nuova offerta dei rossoneri, la volontà è di chiudere entro questa settimana

Il Milan ha fretta e vuole chiudere l’operazione per il trequartista del Bruges già entro la fine della settimana. L’obiettivo è avere De Ketelaere a disposizione già nel ritiro in Austria che i rossoneri si apprestano a svolgere. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Maldini e Massara hanno preparato una cifra al rialzo per chiudere quanto prima. “Il giocatore vuole solo il Milan“, si legge.

Si parla adesso di una cifra da 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Il club belga vuole introdurre anche una percentuale su una futura rivendita. Punto su cui si deve ancora trovare un’intesa. Il Milan, però, ci crede fortemente. E spera di dare l’ufficialità quanto prima.