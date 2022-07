Milan, arriva il comunicato ufficiale: Pioli al settimo cielo

Il comunicato ufficiale in casa Milan fa esultare tutto il mondo rossonero, soprattutto Stefano Pioli

Il percorso di Stefano Pioli negli ultimi due anni e mezzo si è poi concretizzato con la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione. Un titolo che il Milan aspettava dal 2011, arrivato grazie alla lungimiranza di Massara e Maldini. Su di loro si è basato il club rossonero per tornare a essere vincente dopo anni bui. Ad oggi è cambiata la proprietà, passata da Elliott al fondo RedBird.

Il progetto del Milan di Maldini si è fondato sul mix di giovani e giocatori esperti, in modo tale da avere equilibrio sia in campo sia nello spogliatoio. E il simbolo di questo progetto è Zlatan Ibrahimovic, che continua a battagliare nonostante sia un classe ’81.

Milan, il rinnovo di Ibrahimovic ora è ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Milan ha annunciato il rinnovo di Ibrahimovic: “Lo svedese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con il club rossonero”. Un prolungamento di un ulteriore anno, che potrebbe essere l’ultimo della carriera di King Zlatan. Il fatto è che non è con Ibra fare questo tipo di previsioni è impossibile. Ha raggiunto lo status di un vero e proprio idolo dei tifosi del Milan e vuole ancora divertirsi nonostante l’infortunio.

L’obiettivo del Milan sarà riconfermarsi come vincitrice dello scudetto e fare meglio in Champions League, dove lo scorso anno arrivò ultimo nella fase a gironi. Quest’anno si dovrà far meglio e Ibrahimovic potrà comunque dare una mano a livello morale nel periodo in cui sarà infortunato. E si sa quant’è importante per i giovani di Pioli.