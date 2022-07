Calciomercato Torino, ecco l’erede di Belotti: Juric non vede l’ora

Il Torino ha individuato l’erede di Andrea Belotti: Juric può ritrovare il sorriso ma i granata devono battere la concorrenza italiana

Il Torino non ha ancora rimpiazzato l’addio di Andrea Belotti. Al momento il calciomercato dei granata non è entrato nel vivo e il tecnico Ivan Juric si è mostrato piuttosto agitato davanti a questa situazione. L’imminente addio di Gleison Bremer potrebbe schiudere diverse opportunità per i granata, che sembrano anche aver individuato il successore del ‘Gallo’.

La possibilità di rimpiazzare in tempi brevi il divorzio dall’attaccante bergamasco sembra poter far tornare almeno parzialmente il sorriso a Juric, che attende con impazienza questa mossa di mercato del ds Vagnati. L’obiettivo dei granata sembra essere in Germania ma è una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Torino, granata su Krzysztof Piatek: per il polacco bisogna battere la concorrenza della Salernitana

Il Torino è fortemente interessato a Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco è rientrato all’Herta Berlino dopo il prestito semestrale alla Fiorentina. Il calciatore ha mercato in Italia, come riferito da Nicolò Schira. In un tweet, il giornalista ha paventato due strade per l’ex Genoa e Milan.

Oltre ai granata di Ivan Juric, che pensano a lui per rimpiazzare Andrea Belotti, su Piatek c’è anche la Salernitana. Su di lui pare si stia muovendo pure il neo direttore sportivo campano Morgan De Sanctis, interessato a portare il polacco a Salerno per dare un’alternativa in più a Davide Nicola.

Il calciatore può dunque lasciare nuovamente l’Herta Berlino durante questa finestra di mercato. Piatek, che ha compiuto 27 anni lo scorso 1 luglio, nel corso delle sue esperienze italiane ha siglato 29 reti in 69 presenze nel campionato di Serie A. L’Herta Berlino ha stanziato per lui 24 milioni di euro a gennaio 2020 per prelevarlo dal Milan.