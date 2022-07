Juve-Inter, lo scontro su Bremer è un remake: “Accadde già nel 2019…”

Juve ed Inter si stanno sfidando per prendere Bremer dal Torino, ma già nel 2019 queste due squadre si sono scontrate in sede di mercato.

La rivalità tra l’Inter e la Juventus è sicuramente tra le più importanti del nostro calcio, tantoché il match tra queste due gare è chiamato il ‘Derby d’Italia’. Nonostante il campionato fermo, i nerazzurri e la ‘Vecchia Signora’ in queste ultime ore stanno dando vita a uno scontro molto importante in sede di calciomercato.

Sia la Juventus che l’Inter, infatti, sono sulle tracce di Bremer del Torino. I nerazzurri sembravano essere in pole position, ma poi la mancata cessione di Skriniar al PSG ha frenato la trattativa. Di questa fase di stallo tra la ‘Beneamata’ ed Urbano Cairo ne sta approfittando proprio il team piemontese.

I bianconeri, di fatto, hanno sorpassato l’Inter, visto che hanno offerto ben 47 milioni di euro al Torino per acquisire le prestazioni Bremer. Il cambio di marca della Juventus è dovuto alla cessione di de Ligt al Bayern Monaco per circa 80 milioni di euro. Ma questa non è la prima volta che in questi ultimi anni le due squadre si sfidano per un giocatore.

Non solo Bremer, Inter e Juve si sfidarono nel 2019 per Romelu Lukaku

Come quanto ricordato dal giornalista Giovanni Capuano su ‘Twitter’, infatti, già nel 2019 ci fu uno scontro tra l’Inter e la Juventus: “La sfida per Bremer tra i meneghini ed i bianconeri è la stessa sfida dell’estate del 2019 per Romelu Lukaku. Inteso come importanza tecnica e di controllo tra due big rivali”.

Il centravanti belga, come tutti sanno, poi scelse l’Inter all’epoca guidata da Antonio Conte. I nerazzurri presero Lukaku per circa 75 milioni di euro ed il suo arrivo è stato determinante sia raggiungere la finale di Europa League nel 2020, poi persa contro il Siviglia, che tornare a vincere lo Scudetto nel 2021.