“C’è anche l’Inter”: Napoli, colpo ad un passo ma pericolo sgambetto

Pericolo concreto per il Napoli di Luciano Spalletti. Colpo in canna, ma anche l’Inter potrebbe provare l’affondo improvviso.

Il Napoli tiene movimentato il mercato, in attesa di un colpo che possa scaldare la piazza. Gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, Ospina cosi come Ghoulam, rappresentato quasi uno smantellamento di quella che è stata la squadra cardine degli ultimi anni. Ecco perchè i tifosi chiedono colpi concreti, nomi che possano far aumentare il livello di entusiasmo della piazza. Ad gli arrivi di Olivera, Kvaratskhelia e Ostigard sono ovviamente interessanti e ben promettenti, ma non bastano per colmare soprattutto quel bisogno della piazza di accogliere un nome di grido.

In questi giorni si è fatto un gran parlare anche di Paulo Dybala. Il Napoli si è inserito nell’affare, ed ha gareggiato con Inter e Roma per convincere l’argentino ad accettare la proposta (importante) del club azzurro. L’ex Juve alla fine ha deciso di accettare la proposta dei giallorossi, convinto evidentemente anche da Josè Mourinho ed il suo lavoro persuasivo.

Napoli, su Kim c’è anche l’Inter: Giuntoli continua a lavorare

Addio all’obiettivo Dybala, per il Napoli è tempo di concentrarsi su altre operazione che possano fare al caso della compagine azzurra. Uno di questi porta in Turchia, e per l’esattezza al Fenerbahce. Il nome per la difesa è quello di Kim Min-jae, secondo alcuni elementi ideale per sostituire Kalidou Koulibaly.

Il difensore sudcoreano ha delle ottime credenziali, e per questo che Cristiano Giuntoli starebbe lavorando per portarlo all’ombra del Vesuvio. Il Napoli ha già affondato con il club turco, portando un’offerta da 20 milioni di euro (la clausola rescissoria). Si lavora con l’entourage per tentare di definire i dettagli e convincere a pieno il giocatore.

C’è, però, un pericolo dietro l’angolo. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, anche l’Inter avrebbe messo Kim Min-jae sulla lista degli obiettivi, qualora non si riuscisse ad arrivare a Bremer. C’è anche l’Everton che tiene d’occhio la situazione.