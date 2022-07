Roma-Dybala, la sentenza indispettisce i tifosi: “Non giocherà…”

La Roma è pronta a godersi il fenomeno Dybala, ma le sentenza a sorpresa fa indispettire i tifosi. Ecco le parole pronunciate in diretta.

Dopo tanto penare, Paulo Dybala ha trovato finalmente una squadra. La Roma di José Mourinho è pronto ad accoglierlo, grazie anche al lavoro puntuale e certosino del DS Tiago Pinto. Un colpo fenomenale, che rilancia i giallorossi tra le migliori del nostro campionato.

D’altronde, l’umore nella Capitale è alle stelle. Dopo la vittoria della Conference League e un mercato che ha già portato in dote due big assoluti come Matic e Dybala, lo Special-One può già gongolare e guardare con fiducia alla prossima stagione.

Prossima stagione che per i giallorossi comincerà contro la Salernitana di Davide Nicola, in una gara che si preannuncia tutt’altro che semplice e tranquilla per gli uomini del portoghese.

Roma, la sentenza su Dybala fa indispettire i tifosi: c’è la battuta in diretta

E proprio da Salerno, arriva la battuta e la (simpatica) sentenza a sorpresa che ha fatto indispettire i tifosi della Roma sui social. Il portiere della Salernitana, Luigi Sepe, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ e ha assicurato su Dybala: “Non giocherà contro di noi…”, dando poi una spiegazione alla propria battuta in diretta: “Sarà troppo stanco per quella partita, è arrivato da pochissimo e deve ancora prepararsi con la Roma“.

Parole simpatiche quelle dell’ex Parma e Napoli, che poi hanno fatto il paio con gli attestati di stima all’argentino: “Scherzi a parte, tutti conosciamo il valore della Roma. L’arrivo di Dybala non fa altro che accrescerlo. Dovremo affrontare la gara contro i giallorossi come abbiamo affrontato le ultime dello scorso campionato”, ha concluso Sepe.