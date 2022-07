Inter, di male in peggio: l’ufficialità in arrivo gela Marotta

Dopo aver perso Paulo Dybala, per l’Inter di Beppe Marotta in giornata può arrivare un’altra brutta ufficialità

I primi mesi sono stati caratterizzati dalla grandissima operatività dell’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno siglato ben cinque colpi: Onana (preso già da tempo), Mkhitaryan, Bellanova, Asllani e Lukaku. Il ritorno del belga, soprattutto per le modalità, è stato il colpo più apprezzato sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori.

Lukaku, infatti, è tornato grazie ad un prestito oneroso di circa 8 milioni di euro, a fronte dei 115 milioni di euro spesi solo l’anno scorso dal Chelsea. Ma dopo questi colpi, il mercato dell’Inter si è letteralmente fermato. La ‘colpa’ di questa brusca frenata è sicuramente dovuta alle mancate cessioni.

Paulo Dybala, ingaggiato dalla Roma di José Mourinho, di fatto, non è arrivato perché l’Inter non è riuscita a vendere in tempi brevi due calciatori tra Dzeko, Sanchez e Correa. Dopo l’argentino, Marotta ed Ausilio sono vicinissimi a perdere un altro importante obiettivo di questa sessione estiva di calciomercato.

Inter, la Juventus prende Bremer e gela Marotta: a breve può arrivare l’ufficialità

Secondo quanto riportato dal portale ‘Goal.com’, infatti, la Juventus è sempre più vicina a prendere Bremer dal Torino. I bianconeri, dopo la cessione di de Ligt al Bayern Monaco, è pronta ad elargire ben 42 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus ad Urbano Cairo per convincerlo a cedere le prestazioni del brasiliano.

Beffata, dunque, l’Inter che stava su Bremer dallo scorso inverno, ma la mancata cessione di Skriniar al PSG ha complicato tutto. Beppe Marotta, secondo ‘Sky Sport’, in mattinata aveva fatto un ulteriore rilancio per il difensore centrale, tuttavia tutto fa pensare che la Juventus abbia preso il sostituto di de Ligt.