Mercato Roma, dopo Dybala arriva anche il vice Abraham

Il mercato della Roma, dopo l’affare Dybala, la Roma sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare l’assalto e l’affondo su un nuovo vice Abraham. Il nuovo attaccante potrebbe arrivare a prescindere dalla conferma di Shomurodov

L’ufficialità di Dybala sarà attesa a ore, anche se la Joya proseguirà parzialmente un lavoro differenziato per ritrovare la miglior condizione fisica prima dell’inizio del campionato. Dybala agirà da trequartista in coppia con Pellegrini alle spalle di Abraham. A tal proposito, la Roma potrebbe completare il suo reparto offensivo con l’arrivo di un nuovo centravanti.

Un nuovo vice Abraham capace di gestire palla spalle alla porta, abile nel gioco aereo e perfetto anche nel lavoro di sponda. L’arrivo del nuovo attaccante potrebbe concretizzare a prescindere dalla conferma di Shomurodov. L’ex Genoa, però, piace alla Fiorentina, ma anche all’Udinese e Sampdoria.

Detto questo, il nuovo vice Abraham potrebbe rispondere al clamoroso ritorno di Dzeko. Il centravanti bosniaco, però, difficilmente risponderà positivamente alla possibile corte giallorossa. Dopo il mancato arrivo di Dybala all’Inter, il centravanti bosniaco potrebbe decidere di restare definitivamente in maglia nerazzurra.

Mercato Roma, nessuna conferma su Simeone e Belotti

La Roma piomberà con forte decisione su un nuovo vice Abraham. Nessuna conferma su Simeone e Belotti. L’attaccante argentino sembrerebbe esser ormai a un passo dal Napoli. L’ex Cagliari e Genoa dovrebbe dire sì ai partenopei per vestire i panni di vice Osimhen dopo l’addio ormai imminente di Petagna.

Nessun riscontro neanche sul possibile interesse della Roma per Belotti. Il Gallo valuterà attentamente l’offerta dell’Atalanta e quella del Monaco. La sensazione è che l’ex Torino vorrà recitare una parte d’assoluto protagonista. Per la Roma restano in lizza anche i nomi di Caputo e Pinamonti.