Calciomercato Verona, affare fatto: lo scambio fa esultare Cioffi

Scambio in dirittura d’arrivo per l’Hellas Verona del neo allenatore Cioffi: in gialloblù sta per arrivare un ex nazionale olandese

L’Hellas Verona è impegnata su più tavoli. In Francia, gli scaligeri stanno procedendo ad un’operazione intrecciata mentre sono vicini anche a cedere Gianluca Caprari. L’attaccante romano, reduce dall’exploit dello scorso campionato con dodici reti all’attivo, è vicino al trasferimento ad un nuovo club di Serie A.

La squadra di Cioffi però sta per abbracciare un nuovo centrocampista. Questo elemento d’esperienza è vicino a vestire la maglia gialloblù in quanto parteciperà nell’operazione che coinvolgerà l’Olympique Marsiglia.

Calciomercato Verona: l’Olympique Marsiglia vicino a Lazovic, Strootman terminerà nel club scaligero

La notizia di calciomercato è stata rivelata da Fabrizio Romano. Il giornalista ne ha parlato sul suo account Twitter. Secondo quanto riferito, Darko Lazovic è ormai vicino a trasferirsi in Ligue 1 per vestire la maglia dell’Olympique Marsiglia. Un’opportunità molto importante per il 31enne serbo che avrà la possibilità di mettersi in luce in Champions League.

Nell’affare rientrerà pure Kevin Strootman. Il centrocampista olandese, ex Roma, Genoa e Cagliari, sarà inserito nella trattativa. Il calciatore classe 1992 vuole riscattare la brutta esperienza in Sardegna, culminata con la retrocessione dei sardi al termine dello scorso campionato. L’olandese si presentò al pubblico italiano nel 2013. La sua carriera tuttavia è stata frenata da alcuni infortuni. All’Hellas Verona tenterà di vivere una nuova giovinezza ritagliandosi lo spazio con gli scaligeri.

Lazovic lascerà l’Italia a distanza di sette anni. Il calciatore serbo arrivò in Serie A nel 2015 quando il Genoa lo prelevò a titolo gratuito dalla Stella Rossa. Il suo passaggio all’Hellas Verona si è prodotto, poi, nel 2019. In particolare, Lazovic ha già concordato i dettagli personali con la formazione francese.