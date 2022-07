Monza, Berlusconi fa ancora sognare: è fatta per il colpaccio in attacco

Ancora un acquisto per l’irrefrenabile Monza di Berlusconi: i brianzoli sono gli autentici mattatori di questa finestra di calciomercato

Il Monza continua a regalarsi un’estate da assoluto protagonista sul calciomercato. I brianzoli hanno ormai raggiunto l’accordo per realizzare un nuovo acquisto. Si tratta del settimo in questi primi 20 giorni di sessione estiva.

I brianzoli in questa seconda parte di settimana aggiungeranno alla rosa un elemento offensivo per aggiungere qualità alla prima linea. Discorso avanzato con il Napoli per l’arrivo di Andrea Petagna. I biancorossi pescano ora un altro calciatore della massima serie per aspirare ad una salvezza senza alcun tipo di affanni.

Monza, per l’attacco di Stroppa c’è anche Caprari: prestito con obbligo di riscatto per l’attaccante dell’Hellas Verona

Altro colpo in vista per il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. I due sono vicini a mettere a segno un altro movimento in entrata. Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘calciomercato.it’, Gianluca Caprari si trasferirà in biancorosso sul finire di questa settimana. Il calciatore classe 1993 cresciuto nel settore giovanile della Roma lascerà l’Hellas Verona per trasferirsi alla corte di Giovanni Stroppa.

Le due squadre hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Monza. L’Hellas Verona dovrebbe incassare circa 11-12 milioni di euro tra i 9 di parte fissa e altri 2-3 legati al raggiungimento di altre condizioni raggiunte.

In questi giorni, Caprari dovrebbe sostenere le visite mediche con il Monza per poi unirsi al gruppo biancorosso. Nella passata stagione, il rendimento dell’attaccante romano è stato particolarmente positivo. In 35 partite di campionato ha totalizzato 12 gol e 7 assist.