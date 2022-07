“Quando ho saputo…”: Bremer snobba l’Inter, il retroscena fa infuriare i tifosi

L’Inter non ha ancora digerito il no di Bremer. Adesso arriva il retroscena che fa infuriare i tifosi nerazzurri: il motivo.

Sembrava ormai un promesso sposo dell’Inter, e invece Bremer è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Un’operazione lampo, che ha visto i bianconeri accelerare clamorosamente per il forte centrale brasiliano, una volta formalizzata a sua volta la partenza di De Ligt per Monaco di Baviera.

Una vera e propria mazzata per Marotta e l’intero ambiente nerazzurro, oggi sotto attacco per la questione Skriniar, ovviamente legata anche alle scelte dell’ex Torino. Senza Bremer come erede, la cessione dello slovacco al PSG diventa qualcosa che mette in rivolta il tifo meneghino.

E intanto, le ferite non si cicatrizzano. Anzi: le dichiarazioni dello stesso Bremer suonano come un dito nella piaga, scatenando ulteriormente l’ira e il rammarico dei supporters interisti.

Bremer, la Juventus e il rifiuto all’Inter: il retroscena fa infuriare i tifosi nerazzurri

“Sogno di vincere la Champions, qui per raggiungere traguardi importanti”: dopo la firma sul contratto e le formalità, Bremer si presenta così in casa Juventus e lo fa parlando ai canali ufficiali della società bianconera. Una lunga chiacchierata, quella avuta tra l’ex Torino e ‘JTV’, prima di spostarsi sul motivo della scelta fatta tra il suo nuovo club e le altre pretendenti (tra cui l’Inter).

“Quando ho saputo che la Juventus avrebbe preso Di Maria e Pogba non ho più avuto dubbi su chi scegliere. I loro arrivi sono una garanzia, questa è una squadra costruita per vincere e per raggiungere il massimo in ogni competizione”. Parole dure da digerire per il tifo interista, che già prefigurava una doppietta di mercato Bremer-Dybala, dopo il ritorno di Lukaku in nerazzurro. E invece, entrambi saranno pericolosi avversari nel corso della prossima stagione.