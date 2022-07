“Ci penserei bene…”: Juventus, la sentenza dell’ex è durissima

La Juventus ha concluso una serie di acquisti importanti, ma su uno di questi è arrivato il giudizio perentorio di un grande ex.

Quella di ieri è stata una giornata molto importante per il calciomercato della Juventus. La Vecchia Signora ha infatti ufficializzato la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco e a stretto giro di posta annunciato l’ingaggio del suo erede, Gleison Bremer. Una mossa che oltre a portare in cassa un buon gruzzolo che andrà reinvestito altrove è stata generalmente considerata positiva dagli addetti ai lavori.

Se il valore assoluto di De Ligt non è infatti mai stato messo in discussione da nessuno, in diversi avevano notato l’olandese spesso spaesato tatticamente. Inserito in un calcio diverso da quello a cui era abituato l’ex capitano dell’Ajax faticava a esprimersi al 100%, mentre Bremer viene considerato più adatto allo stile di Allegri.

Il brasiliano del resto la scorsa stagione ha giocato ad altissimo livello, conquistando con merito il premio di miglior difensore del campionato. Una consacrazione che lasciava presagire il trasferimento a una big che poi è puntualmente arrivato. Sostituirà degnamente De Ligt? Per molti esperti si. Ma non per tutti.

Juventus, Vierchowod secco: “Bremer? Meglio De Ligt”

Pietro Vierchowod è stato uno dei più forti difensori nella storia del calcio italiano. Quasi 1.000 presenze da professionista, ha indossato anche la maglia della Juventus e se l’è vista con attaccanti epocali come Diego Maradona e Marco Van Basten. Insomma, quando si parla di difensori si può dire che è uno che se ne intende.

Intervenendo a RBN – RadioBiancoNera lo Zar è stato perentorio sul cambio in difesa operato dalla Juventus: “Prima di esaltarsi ci penserei bene, Bremer può sicuramente migliorare ma indosserà una maglia pesante come quella bianconera.”

Cautela a cui segue una stoccata piuttosto perentoria: “Fossi stato la Juventus avrei tenuto De Ligt, che è un grande difensore. Non so se Bremer potrà sostituirlo degnamente, di certo dovrà partire benissimo in campionato e solo allora potremo capirlo. Ma secondo me l’olandese è più bravo, nn so se sarà all’altezza”.

Parole importanti che Bremer dovrà smentire sul campo. Dimostrando di essersi guadagnato il tanto atteso trasferimento in una big come la Juventus.