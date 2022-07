Mercato Lazio, la cessione di Luis Alberto apre al nuovo acquisto

Il mercato della Lazio potrebbe ripartire dalla cessione di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo potrebbe essere sacrificato per far cassa già dall’attuale sessione di calciomercato estivo. Sono attese novità già nel corso dei prossimi giorni

La cessione di Luis Alberto per rivoluzionare il centrocampo. Come confermato dai colleghi di “Sportitalia”, il Siviglia sarebbe pronto a irrompere con forte decisione sul centrocampista della Lazio per cercare di potenziare la propria linea mediana in vista della prossima stagione.

Luis Alberto, dal canto suo, potrebbe aprire concretamente all’addio ai biancocelesti di fronte a un’offerta contrattuale migliore e di fronte a un progetto che lo convinca ancora di più. Di fatto, considerata l’ultima stagione appena trascorsa, non è un mistero che il trequartista spagnolo non abbia instaurato un legame serenissimo con Sarri.

Luis Alberto al Siviglia in cambio di un’offerta da circa 18-20 milioni di euro. L’assalto spagnolo potrebbe arrivare già nel corso dei prossimi giorni. La Lazio aprirà all’addio del suo numero dieci solamente dopo aver individuato il sostituto ideale. Occhio a Zielinski: la Lazio potrebbe valutare il clamoroso affondo.

Mercato Lazio, caccia al vice Immobile: Caputo in stand-by

Non solo Luis Alberto e mercato cessioni. La Lazio cercherà di completare la sua rosa soprattutto in alcune zone del campo attualmente scoperte. Occhio al ruolo di vice-Immobile. Caputo resta in cima alla lista dei desideri di Sarri, ma la Sampdoria potrebbe bloccare l’addio dell’ex Empoli.

Non solo Caputo, nelle ultime ore starebbe avanzando anche il nome di Henry, anche se l’attaccante francese sarebbe sempre più vicino al Verona. L’attuale centravanti del Venezia potrebbe prendere il posto di Simeone, il quale potrebbe vestire i panni di vice Osimhen con il suo possibile trasferimento al Napoli.