Lazio, il big esce allo scoperto e rivela tutto: anche Sarri spiazzato

Lazio, il big esce allo scoperto e lo fa all’improvviso. Adesso i tifosi e il tecnico Sarri restano spiazzati dalle sue parole, i dettagli.

Il quinto posto in campionato è stato un risultato importante, ma adesso la Lazio non ha alcuna voglia di fermarsi. Anche perché la concorrenza si preannuncia spietata e i rivali della Roma stanno alzando il tiro con gli arrivi di Matic e Dybala.

Lavoro duro, dunque, sul mercato per il DS Tare e la sua Lazio: i biancocelesti non sono rimasti certo fermi ad osservare, formalizzando già qualche affare importante in vista della prossima stagione.

Soprattutto in difesa, la squadra di Maurizio Sarri si è rifatta i connotati. E l’arrivo di Alessio Romagnoli (fresco vincitore dello Scudetto) aggiunge esperienza e qualità in un reparto finito sotto accusa nelle precedenti stagioni.

Lazio, Romagnoli esce allo scoperto: che dichiarazione d’amore ai biancocelesti

Lo stesso Romagnoli che si è presentato ai canali ufficiali della Lazio e ha dichiarato tutto il proprio amore alla formazione biancoceleste: “Vestire questa maglia era il mio sogno sin da bambino. Mia nonna tifava Lazio, le ero molto legato. Così come mio padre. Arrivare qui è stata l’emozione più grande della mia vita, in generale. Indossare i colori della Lazio vuol dire coronare un sogno”.

Parole importanti dell’ex centrale di Milan, Sampdoria e Roma. Parole che fanno esultare anche Maurizio Sarri, che dal prossimo campionato potrà fare affidamento su un difensore esperto e attaccato alla realtà Lazio come Alessio Romagnoli, che ha poi concluso: “Credo non ci sia nulla di male nel mostrare la propria fede. Tifo per i biancocelesti, poi porto rispetto per le squadre che ho onorato negli scorsi anni”.