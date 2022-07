Salernitana, mani nei capelli per Nicola: la notizia è una mazzata

È arrivata all’improvviso già una tegola per la Salernitana: Nicola è infatti alle prese con un infortunio, è successo in amichevole.

Brutte notizie in casa Salernitana. La squadra continua a svolgere il ritiro in Austria al seguito di Davide Nicola ma, quest’oggi in amichevole, è arrivato anche un infortunio. Prima tegola per il club che la scorsa stagione ha compiuto, con il suo tecnico, un vero miracolo per tenersi stretta la Serie A.

La Salernitana di Davide Nicola vuole ripartire con il piede giusto in Serie A per la nuova stagione che si avvicina sempre di più. È perciò in questi giorni in ritiro con il suo allenatore per svolgere la preparazione atletica del precampionato.

Proprio nell’amichevole giocata nel pomeriggio contro la squadra polacca Wieczysta Cracovia, però, è arrivata anche una brutta notizia. Matteo Lovato, approdato dall’Atalanta dopo l’ultima stagione giocata in prestito al Cagliari, ha lasciato il campo in lacrime per infortunio. Le ultime sulle sue condizioni.

Salernitana, tegola per Nicola nell’amichevole giocata questo pomeriggio: Lovato lascia il campo in lacrime

Matteo Lovato, quindi, è stato costretto a lasciare il campo e l’ha fatto dolorante e in lacrime nel corso dell’amichevole contro il Wieczysta Cracovia. Per il difensore classe 2000 ora si spera di poter scongiurare il peggio. Si teme, infatti, che possa aver rimediato una lesione ai legamenti della caviglia.

L’infortunio potrebbe essere perciò abbastanza serio. Se la previsione fatta dovesse nella giornata di domani essere confermata dagli ulteriori accertamenti che il giocatore svolgerà, allora sicuramente potrà essere out per le prime gare di campionato. Almeno per le prime due/tre. Davide Nicola quindi ora attende gli esiti degli accertamenti e spera non sia niente di grave, nonostante il modo dolorante con cui Lovato ha lasciato oggi il rettangolo verde.