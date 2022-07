Galliani-Monza, doppia firma e doppia sorpresa: che regali a Stroppa

Il Monza continua ad investire sul mercato e lo fa prendendo due giocatori per rafforzare la propria rosa: Galliani fa perciò due regali a Stroppa.

Adriano Galliani lavora sul mercato e continua a costruire una squadra volta a soddisfare le esigenze di Giovanni Stroppa, allenatore del Monza. Molto presto, perciò, il club annuncerà due nuovi colpi. Previste per domani le visite mediche. Ecco di chi si tratta.

Il Monza, lo fa sapere Gianluca Di Marzio, ha ormai completato due operazioni molto importanti. Nella giornata di domani sono infatti previste le visite mediche per l’attaccante Gianluca Caprari. Ma non solo. Perché sarà anche la volta di Filippo Ranocchia, che arriverà in prestito dalla Juventus.

Galliani porta così, nella squadra affidata a Stroppa, altri due innesti molto importanti e mirati. Uno per il reparto di centrocampo dalla Juve, l’altro per il reparto offensivo dall’Hellas Verona. La società brianzola fa sul serio e, da neopromossa, vuole svolgere una stagione notevole in Serie A.

Calciomercato Monza, manca poco per la firma dei due rinforzi regalati a Stroppa: non solo Caprari, visite mediche anche per Ranocchia

Gianluca Caprari e Filippo Ranocchia, quindi, svolgeranno entrambi nella giornata di domani le visite mediche con il Monza. Per l’attaccante e per il centrocampista, poi, mancherà solamente la firma sul nuovo contratto. Dopodiché il passaggio sarà reso ufficiale.

Entrambi arriveranno tramite formule di prestito. Caprari per riconfermare la buona scorsa stagione disputata tra le file del Verona. Ranocchia per compiere il grande salto e approdare nel campionato italiano di massima serie, dove troverà anche minutaggio. Come scritto da Di Marzio, quindi: “Il Monza domani accoglierà Gianluca Caprari e Filippo Ranocchia: previste per domani le visite mediche di entrambi i giocatori“.