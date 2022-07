Calciomercato Lazio, l’ex Roma porta via Luis Alberto: destinazione decisa

La Lazio di Lotito potrebbe perdere Luis Alberto: Sarri ha deciso, il giocatore può partire. Decisa la destinazione, ci pensa l’ex Roma.

La Lazio di Claudio Lotito e Maurizio Sarri è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Prima di fiondarsi sul mercato in entrata, però, bisognerà capire chi continuerà a far parte del progetto dell’allenatore.

La rivoluzione potrebbe arrivare a centrocampo, dove piacciono i nomi di Piotr Zielinski della SSC Napoli di Luciano Spalletti ed Ilic dell’Hellas Verona. I due profili, però, arriverebbero, eventualmente, solo nel caso di cessione di uno tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic. I due centrocampisti biancocelesti restano i più corteggiati della rosa di Sarri.

Mercato Lazio, Luis Alberto verso il Siviglia

Lo spagnolo Luis Alberto potrebbe fare ritorno in patria. Sulle sue tracce, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, è finito il Siviglia. Il direttore sportivo Monchi, ex Roma tra le altre cose, ha messo nel mirino il giocatore della Lazio.

Dopo aver ceduto Koundé al Chelsea, gli spagnoli sono pronti a fare sul serio per il centrocampista di Sarri. Il tecnico della Lazio, il cui rapporto col calciatore mai è sbocciato, avrebbe già avallato alla sua cessione ed è pronto a dire addio al giocatore. Claudio Lotito, però, non pare intenzionato a fare sconti e vorrebbe massimizzare la cessione senza alcuna contropartita tecnica. Non bastano i 15 milioni messi sul piatto in precedenza, anche perché il 30% della cessione finirà nelle casse del Liverpool.

Le prossime ore potrebbero essere decisive alla chiusura dell’affare, ma prima servirà accontentare le richieste della presidenza della Lazio. Nessuna contropartita, dunque, basterà a convincere Lotito, pronto a lasciar partire uno dei migliori calciatori della sua rosa solamente dinanzi ad una offerta importante. Sarri, invece, spinge per liberare lo slot e puntare su altri profili.