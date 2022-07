Calciomercato Napoli, Spalletti al settimo cielo: trovato l’accordo

Il Napoli ha raggiunto l’accordo con il calciatore: Spalletti può finalmente gioire e raccogliere i tasselli mancanti al suo undici

Il Napoli sembra aver alzato i giri del motore negli ultimi giorni. La società del presidente De Laurentiis vuole sferrare l’attacco sul calciomercato per chiudere quelle operazioni necessarie a tappare i “buchi” presenti nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il club in queste ore ha definito due trattative.

Gli azzurri hanno ormai concluso l’operazione per aggiungere Kim Min-Jae. Il difensore del Fenerbahce arriverà a Napoli per le visite mediche e poi firmare il nuovo contratto, che lo legherà alla formazione di Luciano Spalletti orfana di Kalidou Koulibaly passato al Chelsea negli scorsi giorni. Non solo il centrale coreano però…

Napoli, c’è l’accordo con Ola Solbakken: il norvegese del Bodo Glimt arriverà a gennaio a titolo gratuito

I partenopei, come riferisce il giornalista Fabrizio Romano mediante Twitter, hanno un accordo con il norvegese Ola Solbakken, calciatore noto ai tifosi della Roma. L’attaccante destro ha un accordo personale con il club di De Laurentiis ed è vicino ad unirsi al Napoli a partire da gennaio, quando scadrà il suo contratto con il Bodo Glimt.

Il classe 1998 norvegese, infatti, ha un contratto con la formazione della Eliteserien fino al 31 gennaio 2022. Il suo contratto, dice ancora Romano, non sarà prolungato pertanto il Napoli sta concludendo l’operazione per un trasferimento gratuito durante il calciomercato invernale.

Nelle prime otto giornate del campionato norvegese, Solbakken ha segnato una rete in otto partite. Nella passata stagione ha segnato 6 gol in 26 partite in campionato e altrettante in 11 gare di Conference League. In particolare, è stato lo spauracchio della Roma, trafitta tre volte da Solbakken.