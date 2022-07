“Visite mediche…”: colpo di scena Napoli, De Laurentiis cala il jolly

Il Napoli si attiva sul mercato: siamo ormai ai dettagli per quanto riguarda un nuovo acquisto che rinforzerà la rosa di Spalletti.

Questa prima sessione di calciomercato ha visto numerose big operare acquisti di spessore in vista del prossimo campionato. La Juventus ha preso Pogba, Di Maria e infine Bremer, l’Inter ha festeggiato il ritorno di Lukaku, il Milan prova a stringere – per ora con scarsi esiti – su De Ketelaere e la Roma ha appena ufficializzato la firma di Paulo Dybala. E il Napoli?

I campani per adesso hanno fatto parlare più per le cessioni importanti – Insigne, Ospina, Mertens e Koulibaly, mentre si parla addirittura di Osimhen al Bayern Monaco – che per gli acquisti. I nomi di Kvaratskhelia, Olivera e Ostigard non hanno esaltato la piazza, che ha la sensazione di trovarsi di fronte a una rosa indebolita.

In più, nelle scorse ore, si è sparsa addirittura la voce – poi seccamente smentita dal diretto interessato – di un De Laurentiis intenzionato a vendere il club. Una voce e niente più, come dimostrato del resto dalle ultime notizie di calciomercato che anzi danno praticamente per concluso l’acquisto dell’erede di Koulibaly in difesa.

Napoli-Kim, ormai ci siamo: venerdì le visite mediche

Parliamo di Kim Min-jae, difensore che i campani avrebbero ormai praticamente acquistato dal Fenerbahce versando per intero la clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Il centrale sudcoreano ormai è pronto per mettersi alla prova in Serie A, si libererà dal club turco e venerdì potrebbe già sostenere le visite mediche prima di aggregarsi alla rosa di Spalletti.

A riportare la notizia il giornalista Giovanni Scotto de Il Roma, che specifica le cifre: la clausola di 20 milioni di euro sarà versata in due rate, mentre al difensore verrà sottoposto un quinquennale da 3 milioni netti a stagione bonus compresi.

Subito dopo la firma, che secondo Scotto potrebbe arrivare già venerdì (o slittare al massimo all’inizio della prossima settimana) Kim si unirà al gruppo in ritiro a Castel di Sangro.