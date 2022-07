Roma, può dire addio nelle prossime settimane: affare da 20 milioni

Non solo acquisti per la Roma di Josè Mourinho. Il club giallorosso pensa a fare cassa e lavora anche alle uscite dalla rosa.

La Roma di Josè Mourinho è una delle squadre più attive sul mercato. Con il colpo Dybala il club giallorosso ha voluto dare un’importante sterzata alla squadra e regalare un acquisto a Mourinho che possa aiutare la squadra a raggiungere l’Europa che conta. I giallorossi non vogliono fermarsi qui e lavorano per rinforzare la rosa.

Non solo acquisti con la Roma che ha bisogno anche di incassare dalle cessioni. Sono andati via Oliveira e Mkhitaryan mentre il futuro di Veretout è in forte dubbio e non solo. Secondo quanto riporta Il Messaggero in casa Roma ci sono dubbi sul futuro di Roger Ibanez, centrale nella scorsa stagione titolare.

Il quotidiano sottolinea che il giocatore non è incedibile e potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Ibanez non è certo del suo futuro e sulle sue tracce ci sono Milan e Newcastle, alla ricerca di un centrale difensivo. Il club inglese, dopo Botman, vuole un altro rinforzo importante per il pacchetto arretrato.

Roma, stabilita la cifra per cedere Ibanez

Il club giallorosso non reputa incedibile Ibanez e il centrale potrebbe partire per una cifra di circa 20 milioni di euro. La situazione è da monitorare e il futuro del calciatore con la maglia del club capitolino è in forte bilico.

Oltre al Newcastle attenzione proprio al Milan campione d’Italia. La squadra di Pioli ha perso Botman proprio a discapito dei Magpies e ora sono alla ricerca di un giocatore che possa rinforzare la difesa rossonera. In attesa di definire l’operazione De Ketelaere il Milan continua a lavorare per rinforzare la rosa.