Roma, fulmine a ciel sereno per Mourinho: è più grave del previsto

Il tecnico della Roma Mourinho dovrà fare i conti con una tegola importante per tutta la prima parte di stagione: c’è il bollettino medico

Non sono soltanto belle notizie per la Roma di José Mourinho, che nelle ultime ore ha concluso l’ingaggio da favola di Paulo Dybala e ora punta forte su Wijnaldum per dare una risorsa in più a centrocampo al tecnico lusitano. La squadra intanto continua a lavorare per raggiungere lo smalto migliore, quello che è mancato nell’amichevole di due giorni fa contro lo Sporting Lisbona.

L’allenatore portoghese perde per un lungo periodo di tempo una pedina nella zona mediana. Ancora una volta, infatti, la Roma è costretta a fare i conti con un infortunio al ginocchio. Una doccia fredda per la società capitolina che sperava di aver chiuso con infortuni di questo calibro.

Roma, lesione al legamento crociato per Darboe: il centrocampista rientrerà nel 2023

Ebrima Darboe non ha ricevuto buone notizie dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto in seguito all’amichevole con la Portimonense di sabato scorso. Il calciatore gambiano è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro fortuito con un avversario, Sapara, che è caduto addosso al calciatore della Roma.

La diagnosi è stata anche peggiore rispetto a quella temuta inizialmente (si era parlato di un interessamento del collaterale): lesione del legamento crociato del ginocchio destro. A riferirlo è ‘Il Tempo’. Il centrocampista nei prossimi giorni dovrà ora sottoporsi ad un intervento chirurgico.

L’infortunio, che lo costringerà a saltare almeno il resto del 2022, rientrando soltanto nel 2023, impedirà a Darboe anche la possibilità di andare a giocare con continuità in un altro club. Il calciatore gambiano classe 2001, infatti, nella passata stagione è stato poco impiegato da José Mourinho. Su di lui recentemente si era mosso il Lilla. Ogni discorso di mercato ora si interromperà bruscamente.