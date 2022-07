Calciomercato Milan, annuncio improvviso: ora i tifosi sognano in grande

Il Milan scatenato sul mercato, l’annuncio improvviso fa sognare i tifosi e sperare nel grande colpo. Succede tutto nella serata di oggi.

Lo Scudetto è stato un traguardo (quasi) storico, ma adesso il Milan non ha alcuna voglia di fermarsi. Soprattutto vista la concorrenza di Juve, Inter, Napoli e anche Roma, che nelle ultime settimane ha dato una spallata al mercato e verosimilmente persino alle gerarchie del prossimo campionato.

Ragion per cui Maldini e Massara sono tornati a spingere il piede sull’acceleratore. La campagna acquisti rossonera procede a rilento, ma l’obiettivo del club lombardo è di puntellare con competenza e parsimonia la rosa di Pioli.

Il tutto, però, senza privare i tifosi di un grande nome. O quantomeno di un grande talento. È il caso di De Ketelaere, giovane fantasista del Brugge e nel mirino del Milan per la prossima stagione.

Milan-De Ketelaere, arriva l’annuncio di Maldini: ora i tifosi sognano davvero

Brugge e Milan che si sono incontrati negli ultimi giorni per discutere proprio del gioiellino belga. Come riportato da ‘gianlucadimarzio.com’, Maldini e Massara sono rientrati da poco dalla missione in Belgio, mostrando ottimismo e serenità alla loro uscita dall’aeroporto. “Tutto bene, speriamo di chiudere. Ci proviamo”: così lo stesso Maldini ha commentato ai giornalisti presenti la propria fiducia per l’affare De Ketelaere.

Manca ancora qualche passaggio per chiudere con il Brugge e instradare l’operazione verso San Siro, ma la fiducia resta molto alta. Tra le parti risulta esserci tranquillità e speranza di arrivare presto ad un’intesa finale. Probabilmente, già verso l’inizio della prossima settimana. Intanto i tifosi sognano in grande: l’accordo non è stato ancora raggiunto, ma l’arrivo di De Ketelaere potrebbe fare la differenza per la trequarti rossonera.