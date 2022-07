Torino, critiche e contestazione: “Manca solo questo…”

Critiche e contestazione in casa Torino per il presidente Urbano Cairo e il mercato che sta conducendo

Ivan Juric ha restituito dignità al Torino, autore di stagioni al dir poco deludenti, alcune terminate con la salvezza nelle ultime giornate. Il campionato tranquillo che hanno condotto i granata, per l’allenatore, dovrebbe essere solo l’inizio per alzare poi l’asticella. Un pensiero che non trova d’accordo Urbano Cairo, il presidente, che sta conducendo un mercato che non regala spunti interessanti alla sua squadra.

E’ andato via Mandragora, per fare un esempio, e anche Brekalo oltre a Belotti svincolato. Inoltre, negli ultimi giorni è stato venduto Gleison Bremer alla Juventus. Un colpo che ha lasciato di sasso i tifosi, visto che il difensore brasiliano sembrava destinato all’Inter. Per questo e per altri motivi, Cairo è stato criticato dai tifosi e dagli addetti ai lavori, colpevole di preferire di restare nel limbo senza prospettive di crescita.

Torino, contestazione per Cairo

L’edizione di oggi di Tuttosport ha aperto con la contestazione a Urbano Cairo: “Manca solo Belotti alla Juventus. Ma perché il presidente tiene il Torino?”. E’ questo l’interrogativo che molti tifosi granata si stanno ponendo da anni a questa parte. Il club non ha prospettive di crescita, nel senso che quando disputa una buona stagione vende tutti al miglior offerente oppure fa poco o nulla per tenere i migliori giocatori.

La prova è l’irritazione, ormai nota, di Juric per il mercato che sta conducendo il Torino. La vendita di Bremer alla Juventus, rivale di sempre, non fa altro che alimentare critiche verso Cairo, al centro della contestazione dei tifosi che potrebbero anche disertare la campagna abbonamenti e le partite allo stadio.