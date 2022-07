“Non l’ho vista nemmeno…”: Inter, Handanovic pungente dopo la sconfitta

L’estremo difensore dell’Inter ha rilasciato un’interessante intervista trattando di vari temi. Non manca una frecciata ai rivali.

L’ultimo campionato ha visto un testa a testa tra Milan e Inter fino all’ultima giornata. Il club rossonero, guidato da Stefano Pioli, ha vinto a sorpresa lo scudetto, ribaltando i pronostici e sconfiggendo cosi i rivali favoriti dell’Inter. Le due squadre hanno dato vita ad un duello entusiasmante e, decisiva ai fini dello scudetto rossonero, è stata la sconfitta dell’Inter nel recupero di Bologna.

Sono passati mesi, ma in casa nerazzurra non è passata la tristezza per un titolo sfumato in extremis. Il Milan è stata abile a sfruttare il gruppo e a vincere, trascinata dalle reti di Olivier Giroud. La doppietta del francese nel derby di ritorno è stato un altro momento clou della stagione e di tutta la Serie A.

Il capitano dell’Inter Samir Handanovic ha raccontato alcuni momenti della stagione, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’esultanza sfottò del club rossonero è stato un altro momento interessante dell’intervista. A riguardo lo sloveno ha chiarito: “La festa scudetto del Milan? Ognuno ha il suo stile e fa ciò che ritiene giusto. Io neanche ho visto la loro festa, ero tornato a casa”.

Inter, da Lukaku a Onana: Handanovic si racconta

Ai microfoni della rosea l’estremo difensore nerazzurro ha parlato della rivalità con Onana, neo acquisto del club: “Le frasi di Onana sulla mia titolarità? “Sono frasi importanti perché danno serenità all’ambiente, ma sappiamo tutti che ognuno vuole giocare: è giusto e sano così”.

Riguardo al ritorno di Romelu Lukaku: “Non mi ha sorpreso, ho ascoltato la sua intervista al Chelsea e traspariva nostalgia. Nella vita spesso si sceglie per motivazioni economiche e ma dopo è importante il benessere. E’ come se non fosse mai andato via, Romelu è rimasto la stessa persona”.