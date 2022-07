Beffa per Marotta e Maldini: il desiderio dell’estate vola in Premier League

Milan ed Inter hanno perso alcuni importanti obiettivi di mercato ed in serata c’è stata un’altra beffa sia per Marotta che per Maldini.

Milan ed Inter l’anno scorso hanno dato vita ad un bellissimo duello per vincere lo Scudetto, poi vinto dalla squadra gudata da Stefano Pioli. Le due milanesi, ora, stanno cercando di rinforzarsi, considerando anche che sia la Juventus di Allegri che la Roma di Mourinho si stanno rinforzando in maniera rilevante.

Tra Milan ed Inter, almeno per il momento, quella che si è rinforzata di più è sicuramente la ‘Beneamata’. I nerazzurri, infatti, hanno preso calciatori come Mkhitaryan, Onana, Asllani, Bellanova e soprattutto Romelu Lukaku. Proprio il ritorno in prestito del belga è considerato il colpo che potrebbe cambiare le sorti del prossimo campionato.

Il ‘Diavolo’, invece, dopo gli arrivi di Adli ed Origi, sta riscontrando alcune difficoltà sul mercato in entrata. I rossoneri, infatti, hanno perso non sono riusciti prima a prendere Sven Botman (accordatosi con il Newcastle) e poi Renato Sanches (promesso sposo del PSG di Galtier) e stanno avendo anche qualche difficoltà con il Bruges per De Ketelaere. Per Inter e Milan, inoltre, è arrivata la notizia di un trasferimento ufficiale di un giocatore seguito da entrambe.

Il West Ham beffa Marotta e Maldini: preso Scamacca dal Sassuolo

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il West Ham ha chiuso con il Sassuolo per l’acquisto di Gianluca Scamacca. La trattativa sembrava attraversare una fase di stallo, ma poi il club inglese ha versato nelle case dei neroverdi ben 36 milioni di euro più 6 di bonus ed il 10% sulla futura rivendita.

Gianluca Scamacca, di fatto, nelle scorse settimane era stato accostato ad entrambe le milanesi, soprattutto all’Inter. Tuttavia la possibilità di far tornare Lukaku ha cambiato la strategia di Beppe Marotta e Piero Ausilio, mentre il Milan di Maldini e Massara ha preferito prendere Origi a parametro zero.