Calciomercato Milan, l’affare può saltare: Maldini ha tempo fino a martedì

Dopo Botman e Renato Sanches, il Milan di Maldini rischia di perdere un altro obiettivo importante in sede di calciomercato.

Dopo aver vinto meritatamente lo Scudetto, il Milan ha avuto qualche problema in sede di calciomercato. Le prime settimane, infatti, sono state bloccate dai mancati rinnovi di Maldini e Massara, arrivati poi al limite della ‘deadline’ del 30 giugno. I rossoneri, nel frattempo, hanno perso due importanti obiettivi di mercato.

‘Il Diavolo’, di fatto, era sulle tracce di Sven Botman e Renato Sanches, entrambi del Lille, ma il centrale olandese ha accettato la super offerta del ricchissimo Newcastle mentre il centrocampista è sempre più vicino al PSG di Galtier. Il Milan non è rimasto comunque fermo a guardare, anzi.

Tra le fila della squadra guidata da Stefano Pioli ci sono i volti nuovi di Adli (anche se è stato preso l’anno scorso dal Bordeaux) e soprattutto quello di Origi (svincolatosi dal Liverpool di Klopp), ma Maldini e Massara si stanno concentrando per l’acquisto di un trequartista e proprio in queste ore su un obiettivo bisogna registrare una frenata.

Calciomercato Milan, Maldini ancora deve trovare un accordo con il Bruges per De Ketelaere

Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.it’, infatti, il Milan non è ancora riuscito a trovare un accordo con il Bruges per l’acquisto di De Ketelaere. Il club inglese, di fatto, chiese sempre 37 milioni di euro, ovvero la proposta ricevuta dal Leeds, mentre i rossoneri non vogliono andare oltre i 30 milioni di euro più i 2 di bonus.

Considerando l’ormai imminente inizio dei due campionati, il Milan deve cercare di chiudere per De Ketelaere entro martedì, altrimenti Maldini e Massara dovranno cercare di prendere un altro giocatore in quel ruolo. Il piano B dei due dirigenti milanisti è rappresentato da Ziyech del Chelsea, anche si tenterà fino all’ultimo di prendere il giocatore del Bruges.