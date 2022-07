Calciomercato Cremonese, Braida piazza il colpo: ora è ufficiale

Ariedo Braida piazza un colpo importante in casa Cremonese, è arrivato il comunicato ufficiale

La Cremonese svolgerà il ritiro a Dimaro, in Val di Sole, per preparare al meglio la stagione in Serie A. L’allestimento della squadra è affidato al solito Ariedo Braida, uomo di grande esperienza e dirigente navigato, e all’ottimo direttore sportivo Simone Giacchetta. Sono diversi i giocatori arrivati fin qui che si sono messi a disposizione di Massimiliano Alvini. Uno di questi è Vasquez, ex Genoa, ma anche giovani come Milanese e Tsadjout rispettivamente da Roma e Milan.

La Cremonese ha deciso di puntare anche sull’esperienza è la qualità di Vlad Chiriches dal Sassuolo. E oggi è arrivata l’ufficialità di un altro acquisto, con il club lombardo che ha effettuato uno sforzo economico importante: è Charles Pickel dal Famalicao.

Cremonese, è ufficiale Pickel

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Cremonese ha reso noto l’acquisto del centrocampista: “Il club comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Charles Pickel dal Famalicao”. Un colpo, quello del mediano, che costa al club circa 4,5 milioni di euro. Una cifra importante per una squadra appena promossa in Serie A.

Pickel è un classe ’97 capace di giocare sia come mediano a due, sia come centrocampista a tre. In caso di emergenza, può anche giocare da difensore centrale. Verosimilmente si aggregherà a Dimaro nel ritiro della Cremonese già nei prossimi giorni.