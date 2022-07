“Si chiude”: calciomercato Milan, la mossa decisiva di Maldini

Il Milan vive una giornata chiave per la chiusura di un’operazione di mercato da lungo tempo portata avanti: il dt pronto a compiere la mossa

Il Milan tornerà in campo nuovamente domani contro il Zalaegerszegi nel secondo match precampionato. I rossoneri prima si concentreranno ancora sul calciomercato e in particolare sull’arrivo di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga classe 2001 è il grande obiettivo di Paolo Maldini per la trequarti.

Il classe 2001 deciderà a breve il suo futuro, dopo aver già salutato i tifosi del Bruges in occasione della Supercoppa di Belgio dello scorso weekend. Il calciatore è nel mirino dei rossoneri da ormai diverso tempo e la dirigenza milanista non vuole lasciarselo scappare.

Milan, giornata chiave per De Ketelaere: aumento dei bonus e percentuale sulla rivendita per sbloccare l’affare

Il Milan vuole concretizzare il colpo De Ketelaere. La giornata di oggi sembra essere quella chiave. Così, infatti, la definisce Nicolò Schira su Twitter. Il giornalista, nel suo tweet, spiega i dettagli dell’operazione. I rossoneri – scrive – sono fiduciosi di riuscire a trovare l’accordo con la squadra proprietaria del cartellino del calciatore.

Il momento cruciale si registrerà questo pomeriggio quando è in programma una conference-call per trovare l’intesa e chiudere l’operazione. Il Milan è convinto di poter raggiungere l’accordo attraverso due mosse. Potrebbero risultare chiave l’aumento dei bonus e una piccola percentuale sulla rivendita.

Due clausole che farebbero crescere ancora la somma di denaro per il Bruges, che a questo punto potrebbe dare il via libera al trequartista classe 2001 per il trasferimento in Italia. De Ketelaere ha già raggiunto un accordo con il Milan per un contratto fino al 2027 a circa 2.5 milioni a stagione.