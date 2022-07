“Mi hanno pregato…”: Sampdoria, la rivelazione spiazza i tifosi

La Sampdoria nell’ultima stagione ha avuto molti alti e bassi, oggi la rivelazione del big

Stenta a decollare il calciomercato della Sampdoria, che non ha ancora piazzato un colpo in grado di infiammare i tifosi. L’obiettivo numero uno è Marko Pjaca, reduce da stagioni complicate e desideroso di rilanciarsi. A Giampaolo serve una squadra dotata tecnicamente per esprimere al meglio il suo gioco ed evitare di soffrire come la scorsa stagione per conquistare salvezza. E’ arrivata però una cessione importante in questa finestra di mercato.

Si tratta di Morthen Thorsby, centrocampista in grado di giocare sia a due sia a tre e in caso di necessità anche come esterno di contenimento. Il centrocampista norvegese è approdato all’Union Berlino, dopo che la Salernitana aveva provato in tutti i modi ad acquistarlo. E lo stesso Thorsby ha svelato un retroscena riguardo la trattativa con il club tedesco.

Sampdoria, il retroscena di Thorsby all’Union Berlino

Thorsby ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Secolo XIX: “Il mio grande rimpianto è non aver rinnovato il contratto con la Sampdoria, avevo dato la mia disponibilità consapevole delle difficoltà finanziarie. Ma non hanno mai voluto nemmeno parlarne. Per me Genova resterà sempre casa mia come la Norvegia. Negli ultimi giorni mi hanno messo un po’ ai margini della rosa, volevano vendermi. Quelli dell’Union Berlino, invece, mi hanno pregato per avermi”.

Retroscena importanti del centrocampista norvegese, che avrebbe voluto continuare la sua carriera con la maglia della Sampdoria. Tuttavia, la dirigenza aveva altri piani: cedere per fare casa. Sono infatti tre i milioni ricavati dalla cessione di Thorsby, che avrà la possibilità di giocare l’Europa League con l’Union Berlino.