Fiorentina, rivelazione a sorpresa dallo spogliatoio: “Che impressione…”

A poche ore dal colpo di mercato della Fiorentina, arriva un’importante rivelazione dall’interno dello spogliatoio della Viola.

La Fiorentina si sta muovendo sul mercato. La società di Rocco Commisso sta iniziando ad accelerare alcune operazioni al fine di regalare al tecnico Vincenzo Italiano una rosa che, dopo la buona scorsa stagione, possa fare il salto di qualità e consentire ai toscani di stabilizzarsi nelle zone europee.

Dopo l’addio di Odriozola, tornato al Real Madrid per fine prestito, la Fiorentina ha già ufficializzato il suo sostituto. Per prendere il posto del terzino spagnolo, autore con la maglia viola di 27 presente e un gol, la Viola ha scelto Dodò dello Shakhtar Donetsk.

La Fiorentina ha infatti appena comunicato di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni del calciatore brasiliano. Dodò, che arriva alla Fiorentina dopo un intenso corteggiamento, ha firmato quest’oggi il contratto davanti ai tifosi viola.

Fiorentina, Biraghi su Dodò: “Quando ci ho giocato contro…”

Il terzino destro brasiliano classe ’98 si trasferisce alla Fiorentina per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Dodò, che fino ad ora ha vestito le maglia di tutte le rappresentative giovanili brasiliane, lascia l’Ucraina dopo quattro stagioni, di cui una trascorsa in prestito al Vitoria Guimaraes in Portogallo.

A Firenze il brasiliano ha già degli estimatori di un certo peso. Il capitano Cristiano Biraghi infatti, dopo l’annuncio dell’acquisto e dopo l’amichevole di oggi contro il Trento, ne ha parlato in conferenza stampa: “Ci ho già giocato contro e posso dire che è un gran giocatore, mi ha impressionato. Penso che sarà importantissimo per noi, ci darà una grande mano. Ha avuto varie vicessitudini in Ucraina, ma è giovane e con grande esperienza internazionale. Sappiamo che può fare bene.”