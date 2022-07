Fiorentina, Commisso senza freni: ora è ufficiale, esultano i tifosi

Esultano i tifosi della Fiorentina, perché il tesseramento del giocatore è ufficiale: è arrivato l’annuncio da parte della società gigliata.

Tutto è andato come previsto e a Moena la Viola ha accolto il suo nuovo rinforzo difensivo, ovvero il brasiliano Dodo. L’annuncio è stato anticipato dallo stile simpatico che la Fiorentina ha scelto per questa sessione di calciomercato: un indizio social. Nel caso del nuovo terzino destro, in mattinata la società ha condiviso una foto del pupazzo Dodo, noto personaggio del cartone animato ‘RAI’, “L’albero azzurro”. Da lì, pura attesa per vederlo in ritiro.

Dodo ha sostenuto ieri le visite mediche a Villa Stuart, mentre la Fiorentina ultimava ciò che restava dei dettagli burocratici con lo Shakhtar Donetsk, ovvero 14,5 milioni di euro più 3,5 milioni di bonus per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore.

Il brasiliano è salito in auto e l’attendeva a Moena un vero e proprio entusiasta bagno di folla. I tifosi l’hanno applaudito e la Fiorentina ha scelto di ufficializzare il suo nuovo numero 2 con una scena diversa: la firma in campo.

Fiorentina, ecco Dodo: la firma a Moena davanti ai tifosi

Prima di tutto, Dodo ha salutato Joe Barone e i nuovi compagni di squadra in hotel, poi si è diretto presso il campo di allenamento. Lì l’attendeva il dirigente generale seduto su una poltrona viola e ha firmato il contratto. Tanti, tantissimi gli applausi da parte dei tifosi presenti, ai quali Dodo si è concesso con un lungo giro di campo e tanti sorrisi.

L’affare è finalmente ufficiale. Dodo prenderà il posto di Odriozola nello scacchiere di italiano. Si tratta di un investimento importante e anche giovane, considerato che il difensore ha appena 23 anni, ma già esperienza da titolare sia in Champions che in Europa League.