“È il nostro dovere”: Juventus, Allegri lancia la sfida a Inter e Milan

L’allenatore della Juventus Max Allegri ha parlato in conferenza stampa dell’amichevole con il Chivas ma anche degli obiettivi stagionali

L’anno del riscatto è cominciato. Anche Massimiliano Allegri ha riconosciuto in conferenza l’esigenza della Juventus: vincere. I bianconeri hanno rinforzato l’organico in ogni linea del campo, con gli arrivi di Bremer, Gatti, Pogba e Di Maria, oltre ai rientranti Rovella e Fagioli.



Nella notte tra oggi e domani (alle 5, ora italiana), i bianconeri giocheranno in amichevole contro il Club Guadalajara, meglio conosciuto come Chivas. Dalla tournée americana, alla vigilia del primo incontro, ha parlato Max Allegri.

Juventus, Max Allegri esce allo scoperto: “Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”

In conferenza stampa, il tecnico livornese ha messo subito le cose in chiaro, indicando l’importanza della prossima stagione. “La Juventus parte per centrare tutti i suoi obiettivi, come sempre. Quest’estate – ha detto Allegri – sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri più giovani. Partiamo dalla base dell’anno scorso, in cui siamo rimasti senza trofei dopo dieci anni. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”.

Il tecnico bianconero ha poi fatto nomi singoli: “Pogba e Di Maria sono due calciatori straordinari. A questi abbiamo aggiunto un giovane come Gatti e altri ragazzi che valuterò in questo periodo. Anche quello di Bremer è un ingaggio che mi fa contento, è un giocatore fisico e con le caratteristiche che cercavamo. La società è stata brava a sostituire subito de Ligt”.

Ha poi anche rivolto due parole sul primo avversario della tournée: “Si tratta di un buon test. Il Chivas è una squadra di valore malgrado non stia facendo bene in campionato. Il calcio messicano esprime buoni giocatori”.