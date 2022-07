La Serie A perde un altro gioiello: visite mediche e Juventus beffata

L’affare è da considerarsi concluso. La Juventus esce sconfitta dal confronto col club spagnolo e la Serie A perde un altro grande talento.

L’Udinese sta per concludere la trattativa con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone per la cessione di Nahuel Molina. La negoziazione va avanti da alcune settimane, ma la quadra è stata trovata soltanto negli ultimi giorni, stabilendo il titolo definitivo per il trasferimento dell’argentino in Spagna.

Secondo quanto riferito da ‘SKY’, Molina si è già congedato dai compagni di squadra, durante il ritiro di Lienz, e approfitterà di questo fine settimana per trasferirsi a Madrid. Lunedì, infatti, l’attendono le visite mediche con i Colchoneros, poi la firma sul contratto.

L’accordo è stato trovato sulla base di 10-12 milioni di euro più circa 6 milioni di euro di bonus. Il cartellino di Nahuel Molina è valutato però 27 milioni di euro, ragion per cui l’Atletico Madrid ha inserito nell’affare il cartellino di Nehuen Perez.

Udinese, Molina all’Atletico Madrid: in Friuli arriva Nehuen Perez

Perez sostituirà come pedina Molina, che con l’Atleti siglerà un accordo lungo, ovvero dalla durata di 5 stagioni sportive. Per il giovane difensore Nehuen Perez, invece, si tratterà di un ritorno, essendo stato proprio in prestito in bianconero nell’ultima stagione. La famiglia Pozzo è riuscita a strappare ancora le migliori condizioni, sebbene perderà con Molina un esterno di grande prospettiva e titolare in Nazionale. Niente da fare per la Juventus, che aveva cercato di fare pressing per portare in rosa il giocatore albiceleste.

Nei prossimi giorni si definirà anche il futuro di Gerard Deulofeu. Il giocatore è attualmente in Spagna, dove la consorte ha dato alla luce il loro terzino figlio. A breve farà rientro in Italia e si cercherà di capire i margini di trattativa con il Napoli, la società che fino ad oggi ha mostrato il più concreto interesse nei suoi riguardi.