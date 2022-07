Calciomercato Lazio, Gattuso sfida Sarri: l’ex Napoli può cambiare squadra

L’affare di mercato coinvolge tre ex membri della SSC Napoli: Gattuso pronto a duellare con mister Sarri, nel mirino c’è il giocatore della Lazio.

La Lazio di Claudio Lotito cerca nuovi innesti da inserire in squadra in vista della prossima stagione di Serie A. I biancocelesti, però, potrebbero dare vita ad una vera e propria rivoluzione. A centrocampo, soprattutto, ci sono Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic che restano corteggiatissimi dai top club europei.

Per loro, al momento, mancano ancora offerte ufficiali. Ma il centrocampo non è l’unico reparto che potrebbe vedere delle novità per il campionato che verrà. Qualcosa, infatti, potrebbe muoversi anche nel reparto difensivo.

Calciomercato Lazio, Gattuso punta Hysaj

In difesa, infatti, l’ex Napoli Elseid Hysaj potrebbe decidere di fare le valigie e salutare la Capitale e la Serie A. Il motivo? L’interessamento di un altro ex Napoli, Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese, da poco giunto sulla panchina del Valencia, ha messo nel mirino il laterale albanese.

Gattuso è pronto a sfidare Maurizio Sarri. Un affare di mercato che coinvolge tutti ex membri della rosa della SSC Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Stavolta, però, i partenopei sono solamente spettatori. Come riferito dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Messaggero’, il terzino destro potrebbe partire durante il mercato estivo. Il Valencia, infatti, avrebbe già sondato il terreno per comprendere la fattibilità dell’affare. Manca l’offerta ufficiale che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. La dirigenza spagnola sembra pronta a mettere sul piatto 5 milioni di euro.