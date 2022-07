Calciomercato Lazio, Lotito scatenato: super regalo a Sarri in arrivo?

La Lazio progetta la stagione che verrà, mentre Sarri sogna in grande sul mercato. Lotito pensa al super regalo per il proprio tecnico.

Juventus e Inter hanno lanciato un segnale chiaro sul mercato. Così come la Roma ha dimostrato di non scherzare affatto con gli arrivi di Dybala e Matic. E Napoli e Milan restano super competitive in vista della prossima stagione. Ragion per cui, quest’estate più che mai, rappresenta un momento delicato per la Lazio.

Certo, i rinforzi non sono mica mancati: Casale, Romagnoli, Antonio, Cancellieri e la permanenza di tanti big che sembravano, invece, destinati all’uscio. Insomma, i biancocelesti fanno sul serio e non intendono perdere terreno rispetto alle altre.

Quest’anno il punto di partenza sarà il quinto posto della passata stagione, nella speranza di Sarri e Lotito di centrare una qualificazione in Champions League che avrebbe del notevole.

Lazio, Lotito pensa al colpo ad effetto: che regalo a Sarri

Obiettivo che la Lazio intende raggiungere (o almeno provarci) attraverso un mercato di assoluto livello. Come riporta l’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza biancoceleste avrebbe posato i propri occhi sul promettente Destiny Udogie.

Classe 2002 di proprietà dell’Udinese, il giovanissimo italiano si è distinto tra i migliori calciatori del suo ruolo, attirando anche le attenzioni di club di primissima fascia come Inter e Juventus. Ora, la Lazio starebbe valutando l’investimento, con un colpo che significherebbe un super regalo a Sarri, sia per il presente che per il futuro.

L’Udinese, però, chiede almeno 20 milioni di euro per il cartellino di Udogie. Una cifra non semplice da raccogliere per i biancocelesti, che dovranno trovare i fondi e le risorse piazzando a destre e a manca qualche esubero all’interno della propria rosa. Intanto, Lotito e Tare studiano il da farsi: la Lazio sogna in grande.