Calciomercato Napoli, addio inevitabile: c’è la decisione di Spalletti

Il Napoli si prepara ad un’altra cessione dopo quella di Koulibaly al Chelsea: intesa trovata, si attende soltanto l’annuncio ufficiale.

Scatta oggi, per il Napoli, la seconda fase del ritiro estivo. Nelle scorse settimane gli azzurri hanno lavorato a Dimaro mentre a partire dalla giornata odierna il gruppo proseguirà a Castel di Sangro la preparazione in vista del debutto ufficiale in campionato (il 15 agosto contro il Verona). La prima seduta è prevista alle ore 17.30 e nei prossimi giorni la squadra affronterà in amichevole l’Adana Demirspor, il Maiorca, il Girona e l’Espanyol.

Ventotto i giocatori convocati da Luciano Spalletti: dalla lista, pubblicata sui canali social del club, manca il nome di Michael Folorunsho. Il classe 1998 infatti, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bari. La trattativa procede spedita ed ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale.

Il centrocampista nell’ultima stagione ha vestito le maglie del Pordenone (fino a gennaio) e della Reggina, mettendo a referto 5 gol e 2 assist in 32 apparizioni complessive in campionato e Coppa Italia. Rientrato alla base, si è messo a disposizione di Spalletti senza però riuscire a trovare particolare spazio alla luce della folta concorrenza. Da qui la decisione di andare via e ripartire dalla Serie B.

Napoli, via Folorunsho: lo aspetta il Bari

La formula dell’operazione non è stata resa nota ma, con tutta probabilità, si tratterà di un prestito che consentirà al giocatore (legato ai colori azzurri fino al 2024) di acquisire ulteriore esperienza. Per il Napoli si tratta della terza cessione effettuata dopo quelle di Kalidou Koulibaly al Chelsea e di Franco Ferrari al Vicenza. Ora, si attendono le prossime mosse della società in entrata.

In attacco, ad esempio, piace molto Giovanni Simeone reduce dall’ottima stagione vissuta al Verona (17 reti e 6 assist) tuttavia il colpo è subordinato al trasferimento di Andrea Petagna al Monza. Sviluppi a riguardo sono attesi a breve. Tutto fatto, intanto, per l’acquisto di Kim Min-jae: il difensore, costato 20 milioni, sbarcherà a Napoli nelle prossime ore.