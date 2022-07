Caos Serie A, l’ufficialità può stravolgere tutto: ecco il motivo

Occhio in Serie A, l’ufficialità che arriva rischia di stravolgere tutto. L’annuncio fa discutere i tifosi, ecco svelato il motivo.

Ancora qualche settimana e poi ci sarà il primo calcio di inizio alla stagione 2022-2023. Una stagione particolare per la Serie A, che dovrà fare i conti con una partenza estremamente anticipata e con dei ritmi inediti, prima della pausa Mondiale di novembre e dicembre.

Il calendario, d’altronde, è stato un forte tema di discussione per tifosi e addetti ai lavori. In particolare le date della prima giornata, fissate per il weekend del 13 e 14 agosto, più le due partite che verranno disputate il 15.

Date e orari tutt’altro che consoni con le altissime temperature degli ultimi giorni. Soprattutto se si considera che già dalle 18.30 alcune squadre saranno chiamate a scendere in campo per l’esordio stagionale in Serie A.

Serie A, la prima giornata a rischio rinvio: c’è l’annuncio ufficiale

Temperature impazzite e caldo forte: alla base del problema ci sono questi due elementi che fanno discutere e preoccupare anche le società, in vista della prima giornata di campionato. “Non vi è dubbio che c’è una forte preoccupazione per il clima e le temperature degli ultimi giorni”, ha ammesso Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Un’ammissione che poi fa il paio con l’annuncio ufficiale e lo scenario che rischia di stravolgere la partenza della stagione 2022-2023: “Se dovessero persistere questi disagi dovuti al forte caldo, resterebbe difficile immaginare una Serie A che inizia il 13 agosto. Di certo ci troviamo dinanzi ad un’annata anomala, considerata la pausa dovuta ai Mondiali“, ha continuato e spiegato il numero uno della Lega.