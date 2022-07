Roma scatenata, in arrivo l’ennesimo top player: c’è solo un ostacolo

La Roma continua ad essere scatenata sul mercato: possibile lo sbarco nella capitale di un altro top player. Cosa manca per chiudere.

In costruzione c’è una Roma grandi firme. La squadra di José Mourinho oggi sfiderà in amichevole il Nizza mentre il direttore giallorosso Tiago Pinto continuerà a lavorare al fine di portare nella capitale ulteriori rinforzi di qualità. Gli arrivi di Nemanja Matic e, soprattutto, di Paulo Dybala hanno alzato il tasso tecnico della rosa ma non ci si fermerà qua. I Friedkin, infatti, intendono allestire una squadra competitiva sia in Italia che in Europa League.

A breve andrà in scena un nuovo incontro con il Paris Saint Germain riguardante Georginio Wijnaldum. Molti aspetti della trattativa sono stati già definiti: l’olandese ad esempio, reduce da una stagione avara di soddisfazioni (una sola rete e 3 assist in campionato), intende cambiare subito aria e di recente ha dato il proprio assenso all’operazione.

Il PSG, dal canto suo, si è detto disponibile a pagare la metà dello stipendio attualmente percepito dal centrocampista (9 milioni netti). Cosa manca, quindi, ancora per produrre la fumata bianca e regalare all’allenatore portoghese l’ex Liverpool? La formula del trasferimento, sulla quale le due società continueranno a lavorare.

Roma, continua il pressing per Wijnaldum: cosa manca per chiudere

I giallorossi, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, intendono prendere Wijnaldum in prestito con diritto di riscatto. I parigini, invece, preferirebbero inserire nell’accordo l’obbligo fissato a 10 milioni. I contatti, come detto, proseguiranno a stretto giro di posta anche perché l’olandese non viene considerato imprenscindibile dal nuovo allenatore dei transalpini Christophe Galtier. Si procederà ad oltranza, con la Roma che cercherà di chiuderà la pratica già entro la giornata di domani.

In difesa, invece, piace molto Marcos Senesi che il Feyenoord valuta intorno ai 15 milioni: una cifra che, al momento, viene considerata troppo alta da Pinto. In alternativa, resta in piedi l’opzione Dan-Axel Zagadou svicolatosi dal Borussia Dortmund. Le riflessioni sono in atto ma verranno approfondite più avanti. Ora l’attenzione è tutta rivolta su Wijnaldum. Mourinho, intanto, incrocia le dita.