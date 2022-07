Parisi al Nizza, il calciatore spinge per il trasferimento: le cifre dell’affare

L’Empoli è in piena trattativa per la cessione di Fabiano Parisi. Il club è a lavoro col Nizza, ma c’è un ostacolo da superare.

La figura del giovane Parisi, classe 2000, può in qualche modo condizionare l’intero calciomercato dell’Empoli. A seconda della sua cessione e quindi dei ricavi, la società toscana potrà muoversi per nuovi innesti. Non mancherebbe molto alla definizione del futuro del laterale italiano: si lavora col Nizza.

Secondo informazioni raccolte in esclusiva da ‘Serieanews.com’, Parisi potrebbe finire in Ligue 1. Il giocatore piace moltissimo al Nizza, che ha già formulato la sua offerta all’Empoli. Si tratta di 7 milioni di euro totale, ma la società toscana non si accontenta: ne chiede 10 di milioni di euro per cedere il gioiellino.

Le parti sono a lavoro per ridurre la distanza economica nel reciproco interesse, ma anche perché lo stesso giocatore spinge per la nuova destinazione.

Empoli-Nizza, si tratta per Parisi: la situazione

Il giocatore italiano sarebbe entusiasta dell’avventura francese e l’Empoli vorrebbe accontentarlo, anche per mettere una buona dose di denaro in cassaforte, ma bisognerà pazientare ancora. Tramontate risultano al momento le piste precedenti, che accostavano il difensore al Napoli.

Col Nizza l’Empoli parla anche di Mattia Viti, che completerebbe il reparto difensivo dei francesi in qualità di centrale. Difficile credere che i toscani cedano entrambi i calciatori alla stessa squadra e nello stesso momento, dovendo poi sopperire alle loro assenze. Tuttavia, si attendono novità nei prossimi giorni.