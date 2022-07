Rescissione e colpo di scena: Lazio, l’addio è sempre più vicino

La Lazio ha deciso, Maurizio Sarri ha dato il proprio via libera. L’addio è sempre più vicino, arriva la rescissione del contratto.

La Lazio di Claudio Lotito è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste, dopo le frizioni tra il presidente ed il direttore sportivo Igli Tare, punta a regalare a mister Maurizio Sarri ed ai tifosi nuovi innesti che possano risultare congeniali al progetto.

La rivoluzione più importante potrebbe arrivare a centrocampo, dove Luis Alberto e Milinkovic-Savic sono tra i più corteggiati. Il duo è finito nel mirino dei top club di mezza Europa e salvo ribaltoni, almeno uno dei due farà le valigie e saluterà definitivamente la squadra.

Calciomercato Lazio, Jony verso le risoluzione del contratto

Proprio a centrocampo, l’addio più vicino sembra essere quello di Jonathan Rodríguez Menéndez, meglio noto come Jony. Il trentunenne spagnolo, con ogni probabilità, non farà più parte dell’organico di Maurizio Sarri. L’allenatore, infatti, come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, avrebbe dato il via libera per la partenza del giocatore.

La Lazio e Jony si separeranno: l’addio definitivo è oramai ad un passo. Secondo il quotidiano spagnolo ‘El Comercio’, la risoluzione del contratto del calciatore è vicinissima. Il club ed il giocatore sembrerebbero essersi accordati per porre fine all’avventura nella Capitale. Ad attenderlo in Spagna c’è lo Sportign Gijon, formazione nella quale ha militato nella scorsa stagione proprio dopo il prestito della Lazio.